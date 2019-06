Kop-staartbotsing met lichte vrachtauto Jelle Houwen

06 juni 2019

In de Elisabethlaan in Torohut kwam het deze ochtend rond 7 uur tot kop-staart aanrijding ter hoogte van het kruispunt met de Bassinstraat. De personenwagen bestuurd door K.J., een 37-jarige vrouw uit Torhout, werd er achteraan aangereden wordt door lichte vrachtwagen bestuurd door de 49-jarige J.D. uit Pittem. Er was enkel stoffelijke schade en beide wagens dienden getakeld te worden. De politie stelde een pv op.