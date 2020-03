Kleinkinderen verrassen opa in rusthuis met boodschap aan het raam... en schakelen daarvoor de grove middelen in Bart Huysentruyt Sam Vanacker

29 maart 2020

17u32 7 Torhout Met een klein spektakel aan het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout hebben de kleinkinderen van Remi Crombez hun opa verrast.

Ze schakelden daarvoor de grove middelen in. Met een van hun kranen met kooi van het transportbedrijf van Lieven Crombez werd opa op de tweede verdieping verrast met een boodschap. Omdat bezoekjes aan het woonzorgcentrum momenteel niet toegelaten zijn, moeten familieleden inventief zijn om hun (groot)ouders even te kunnen zien. “Normaal zetten we de kraan in voor grote snoeiwerken", vertelt Tijs Crombez. “Maar deze keer konden we de kraan gebruiken om dicht aan het raam van opa’s kamer te komen. Het zijn rare tijden, maar opa was bijzonder blij met ons ‘bezoekje’. We hebben hem een hart onder de riem gestoken. We missen hem ook.”