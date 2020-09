Kinderen van buitengewone schooltjes zijn 2,5 uur onderweg naar school door coronamaatregelen: “Dit is voor hen echt extreem” Bart Huysentruyt

01 september 2020

09u40 306 Torhout Kinderen van de buitengewone scholen De Torretjes en Tordale in Torhout zaten deze ochtend tot 2,5 uur op de bus van thuis naar school. Door de coronamaatregelen duurt de busrit extra lang. “De eerste kinderen pikken we om kwart over zes al op”, zegt busbegeleidster Tanja Verstraete.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De coronamaatregelen zorgen voor extreme situaties in het buitengewoon onderwijs. De extra veiligheidsvoorzorgen zijn niet bepaald gunstig voor kinderen die thuis met de schoolbus worden opgehaald. “Normaal haal ik een twintigtal kinderen op, van zowel lager als middelbaar onderwijs, die bij elkaar in de buurt wonen”, vertelt busbegeleidster Tanja Verstraete vandaag in ‘De Ochtend' op Radio 1. Ze werkt al twaalf jaar als begeleidster. “In coronatijden is dat veranderd: de kleintjes mogen niet meer bij de groten zitten. Ze worden dus opgesplitst in twee bussen. Dat komt omdat de kinderen uit het middelbaar een mondmasker moeten dragen, en kinderen uit het lager niet. Een voorstel om hen toch bij elkaar te zetten, mét mondmasker, kreeg geen toelating van het departement Onderwijs.”

Er zijn kinderen uit het lager onderwijs die al om kwart over zes moeten opstappen. Dat is wel extreem. 150 minuten op de bus zitten en rustig blijven is echt lastig voor de kinderen Busbegeleidster Tanja Verstraete

De busfirma zet nu haar zeven bussen in Torhout zo in: vier voor de lagere school De Torretjes en drie voor de middelbare school Tordale. Dat betekent ook dat ze langere ritten moeten rijden. “Bussen die vroeger twee uur onderweg waren, doen er nu tweeëneenhalf uur over”, zegt Tanja Verstraete. “Er zijn kinderen uit het lager onderwijs die al om kwart over zes moeten opstappen. Dat is wel extreem. 150 minuten op de bus zitten en rustig blijven is echt lastig voor de kinderen.” De Torretjes en Tordale maakten nochtans deel uit van een proefproject om de busritten in te korten, net omdat die al zo lang waren. Maar door de coronamaatregelen is alle tijdswinst nu weer verdwenen. Met een oproep deed de directrice vorige week nog een poging om een extra buschauffeur te vinden. Dat lukte ook, maar de ritten blijven niettemin lang voor deze doelgroep.

Vertrouwen

“Het zijn kinderen met een beperking: autismespectrumstoornis, hyperactiviteit, gedragsproblemen... Ze vragen allemaal wat extra aandacht. Door de jaren heen leer je hen wel kennen. Door de nieuwe busregeling komen die kinderen bij andere mensen terecht. Ze zijn gevoelig aan veranderingen zoals een mondmasker. Nu is er ook nog eens een andere begeleiding. Het vertrouwen moet weer opgebouwd worden. Dat is niet makkelijk.”