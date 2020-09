Kenneth Vandendriessche wuift zondag in Menen Van Lierde uit: “Monument als Frederik verdient alle aandacht” Kristophe Thijs

08 september 2020

18u03 0 Torhout In de schaduw van de afscheidnemende blikvanger Frederik Van Lierde komen zondag nog een aantal Belgische toppers aan de start van de triatlon van Menen. Naast grote namen als Aernouts en Heemeryck wil ook Ruddervoordenaar Kenneth Vandendriessche zich tonen. Vandendriessche bewees afgelopen weekend al in de 70.3 Ironman van Frankrijk over de goede vorm te beschikken met een plek in de top tien tussen een internationaal bijzonder sterk deelnemersveld.

Heel wat triatleten hebben de voorbije maanden werkloos moeten toekijken. Sinds de uitbraak van de corona-crisis zagen ze wedstrijd na wedstrijd geannuleerd worden. Ook in ons land werden amper triatlons georganiseerd. Ook over de triatlon van Menen, dé afscheidswedstrijd van Frederik Van Lierde, hingen op een bepaald moment donkere wolken, maar enkele weken geleden gingen de lichten toch op groen. “Zondag moet alle aandacht gaan naar Van Lierde. Hij verdient een prachtig afscheid, want hij is toch één van de iconen van de triatlonsport. Vorige week heb ik in Frankrijk al tegen hem gestreden in zijn laatste race in het Ironman-circuit. Hij finishte in Les Sables-d’Olonne net voor me en ik kon zo van nabij beleven hoe geliefd hij is in de triatlonwereld. Toch blijft het in Menen nog altijd een wedstrijd ook en wil ik me kunnen tonen”, vertelt een gemotiveerde Vandendriessche.

Loopbelasting

Na vele maanden zonder wedstrijd kon Vandendriessche zich vorig weekend eindelijk meten met zijn concurrenten. Die test draaide met een tiende plaats positief uit. “Ik blik met tevredenheid terug op die Ironman. Ik ben vooral blij dat ik me nog eens competitief kunnen tonen heb tussen een internationaal deelnemersveld van toppers. Enkel de laatste vijf kilometer van het lopen kreeg ik het wat lastig, maar dit was te verwachten omdat ik wat last had van de achillespees de laatste weken. Conditioneel was ik meer dan in orde, maar mijn spieren waren duidelijk zo’n loopbelasting niet meer gewoon.”

Toekomst

Na Menen hoopt Vandendriessche nog te kunnen starten in Aix-en-Provence op 27 september, al schuilt corona weer achter de hoek. “Die wedstrijd gaat voorlopig nog altijd door, maar omdat de regio als rode zone is aangeduid, mag ik er wellicht als Belg niet starten. Nadien staan nog Luxemburg en Cascais op mijn programma, maar ook hier zijn nog vraagtekens bij te plaatsen. Wat volgend jaar betreft, blijf ik in principe bij hetzelfde team. Het zou leuk zijn om in de nog resterende wedstrijden mijn meerwaarde nog eens in de verf te zetten en zo nog enkele mogelijke sponsors te kunnen overhalen”, aldus Vandendriessche.