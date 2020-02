Karem F. riskeert 15 jaar cel voor steekpartij in bakkerij Cedric Matthys

05 februari 2020

12u10 0 Torhout Karem F. is woensdagvoormiddag voor het Gentse hof van beroep verschenen. De 28-jarige illegaal kreeg in maart vorig jaar 10 jaar cel voor een steekpartij in een Torhoutse bakkerij. Hij bracht zijn ex-vriendin Melissa Rogiers zeven messteken toe. Het Openbaar Ministerie vroeg nu om de straf op te trekken. F. riskeert zo 15 jaar celstraf.

Veel buurtbewoners herinneren zich nog goed wat zich afspeelde in bakkerij Devriendt op 9 augustus 2018. In de gekende handelszaak langs de Oostendestraat in Torhout ging Karem F. zijn ex-vriend Melissa Rogiers te lijf. Rogiers had te kennen gegeven dat ze na de vele ruzies en discussies een punt wou zetten achter de relatie. Hierop sloegen bij F. de stoppen door. Hij stak de dame zeven keer neer terwijl haar dochtertje van drie toekeek. Nadien wachtte de beklaagde buiten tot de politie arriveerde. Hij spuwde op het slachtoffer die op de grond vocht voor haar leven. De dame overleefde de aanval, maar het Openbaar Ministerie is van mening dat F. een gevaar vormt voor de samenleving. De procureur vorderde een celstraf van 15 jaar en wil de beklaagde voor tien jaar uit zijn rechten onttrekken. Uitspraak op woensdag 11 maart.