Kandidate Kimboo wil prins worden: “Want ik draag de broek in mijn relatie” Bart Huysentruyt

10 februari 2020

20u14 0 Torhout Kimboo Kimpe (28) uit Izegem, maar met Torhoutse roots, is dit jaar de enige kandidate voor de titel van ‘prins’ carnaval in Torhout. Ze redt zo het carnavalbal op zaterdag 22 februari in De Mast.

Hoewel Kimboo een vrouw is, wil ze toch als prins carnaval aangesproken worden. “Daar sta ik op", zegt de echtgenote van Fenne Debaene. Ze werken samen als productiearbeider bij OptimaT in Lichtervelde. Dirk ‘Jettie’ Couwelier kon zich na drie klinkende overwinningen niet meer kandidaat stellen voor de verkiezing. Er diende zich lange tijd geen opvolger aan, tot Kimboo Kimpe zich als kandidaat opwierp. In zaal De Mast wordt ze op zaterdag 22 februari aangesteld met muziek, kostuums, confetti én … stembiljetten. Ze komt uit voor de Orde van de Sparrestee. Als ze tussen 17.30 en 21 uur meer dan 200 stemmen haalt wordt Kimboo de nieuwe prins carnaval van Torhout. “Ik draag de broek in mijn relatie, dus ik wil ‘prins' zijn", lacht ze.

Voor de verkiezing bij de derde leeftijd stelt Prins Marc Martens zich een tweede keer kandidaat samen met Shana. Als hij 100 stemmen haalt, kan hij volgend jaar meedingen naar de titel van keizer. Stemmen voor Marc kan in de namiddag tussen 14 en 17.30 uur. De carnavalsstoet vindt plaats op zondag 8 maart. Dat zal een opluchting zijn, want vorig jaar kon de stoet door het slechte weer niet uitgaan.