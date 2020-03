Jongeman verkoopt drugs samen met z’n twee neven Siebe De Voogt

14u50 6 Torhout Een 19-jarige man uit Torhout moet zich samen met z'n twee neven voor de Brugse rechtbank verantwoorden voor de verkoop van drugs. Ook de vriendin van D.D. en drie andere jongemannen stonden mee terecht. Het openbaar ministerie vorderde celstraffen tot 30 maanden.

De politie kreeg vorig jaar anonieme info over een koppel uit Torhout dat cocaïne, marihuana, speed en ketamine verkocht vanuit hun woning. Telefonieonderzoek wees uit dat E.W. (26) en D.D. (19) veel drugsgerelateerde contacten hadden. Bij een huiszoeking in september troffen speurders in hun huis zes cannabisplantjes aan, enkele grammen cocaïne en cash geld. “Eén van de topcontacten van de man was zijn neef”, vertelde de procureur tijdens de zitting. “Hij bleek samen met hem en nog een tweede neef te verkopen.”

J.B. (22) uit Oostkamp en J.B. (19) uit Torhout riskeren beiden 30 maanden cel. Die eerste drong bij de rechter aan op de gunst van de probatieopschorting. De tweede vroeg een voorwaardelijke celstraf. Drie andere betrokkenen uit Beerse en Wachtebeke riskeren gevangenisstraffen tussen 15 en 30 maanden. Voor E.W. vorderde het parket 20 maanden cel. Haar vriend D.D. hangt 30 maanden gevangenisstraf boven het hoofd. “Mijn cliënten gebruikten zelf weed en begonnen uiteindelijk te verkopen om hun eigen gebruik te kunnen financieren", pleitte hun advocaat Matthias Devriendt. “Weliswaar enkel aan kennissen uit Torhout en omstreken. Hun verkoop gebeurde uiteindelijk op veel kleinere schaal dan aanvankelijk gedacht. Ik dring aan op een werkstraf.” Uitspraak op 20 april.