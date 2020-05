JCI Houtland biedt, samen met vier restaurants, vaderdagmenu aan Bart Huysentruyt

27 mei 2020

11u11 0 Torhout JCI Houtland en vier Torhoutse restaurants slaan de handen in el kaar en bieden een uniek vaderdagmenu aan.

Door de huidige coronacrisis hebben onze restauranthouders het momenteel niet gemakkelijk. JCI Houtland wilde niet aan de zijlijn blijven staan en nam het initiatief om, samen met vier Torhoutse restaurants samen te werken. Het zijn Noord 57, Restaurant De Bietemolen, Brasserie Heuvelhof en Brasserie de Goeste. Op zaterdag 13 juni stellen ze een speciaal verrassingsmenu samen te stellen.

Dit vaderdagmenu bestaat uit vier gangen: aperitiefhapje, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert, waarbij elk gerecht door een ander lokaal restaurant wordt aangeboden voor de prijs van 45 euro per menu. Bij het voorgerecht, hoofdgerecht en dessert wordt telkens de vrije keuze geboden tussen twee voorstellen. Speciaal voor de kinderen werd een apart menu samengesteld voor de prijs van 15 euro per kindermenu. Indien gewenst kunnen bijkomend bijpassend aperitief en wijnen apart bijbesteld worden.

Thuislevering

Bestellen kan tot 10 juni via het bestelformulier op www.jcihoutland.be/vaderdag of door uw keuze door te sturen naar volgend mailadres: vaderdag@jcihoutland.be. Bestellingen worden bevestigd na overschrijving. Na bestelling kunnen de bestelde menu’s dan afgehaald worden op het specifieke afhaalmoment op zaterdag 13 juni in het centrum van Torhout. Het exacte tijdstip en locatie worden binnenkort nog gecommuniceerd. Ook thuislevering is mogelijk.