Jason Neu boekt met KM Torhout overtuigende zege op openingsspeeldag: “Plukken vruchten van intensieve voorbereiding ” Bert Denolf

20 september 2020

17u53 0 Torhout Een vernieuwd KM Torhout pakte op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen uit met een overtuigende prestatie. Op het veld van Sporting Sint-Niklaas kwam het vier keer tot scoren en ging het met een 1-4-overwinning naar huis.

“We zetten meteen een goed blok neer, waar de thuisploeg het moeilijk mee had”, laat Jason Neu ons weten. “Ze zochten hun heil in de lange bal, maar ons centrale duo ving dat goed op. Wij voetbalden enkele goeie mogelijkheden bij elkaar, maar het was wachten tot het eind van de eerste helft vooraleer aanvoerder Vandelannoite ons op een hoekschop op voorsprong schoot. Meteen erna verdubbelde Simoens na een knappe individuele actie. Na de pauze gingen we verder op ons elan en schoot ik van buiten het strafschopgebied de 0-3 in de verste hoek tegen de netten. Andries scoorde op het uur een vierde keer, waarna we nog een discutabel (buitenspel)doelpunt moesten slikken. Jammer, maar de zege kwam nooit meer in gevaar.”

Harde werk

De voorbereiding van Torhout was op papier niet meteen een succesverhaal, met slechts twee zeges in acht gespeelde wedstrijden. “Puur op het resultaat kom je inderdaad tot die vaststelling”, vervolgt Neu, “maar eigenlijk ben ik best tevreden met wat we de voorbije maanden gepresteerd hebben. We speelden tegen enkele ploegen van een hoger niveau, hebben veel, hard en intensief getraind op ons blok en tactisch systeem, en daar plukken we nu de vruchten van. De match van zaterdag bewijst dat we er klaar voor zijn en onze plaats hebben in deze reeks.”

Dicht bij huis

Middenvelder Neu speelde het vorige seizoen voor tweedenationaler Mandel United, maar besloot om na één jaar al terug te keren naar Torhout, waar hij de voorbije vier jaar al aan de slag was. “Ik was daar niet tevreden over mijn speelgelegenheden en de langere verplaatsing begon op den duur zwaar door te wegen. Ik ben blij dat ik opnieuw dicht bij huis kan spelen. Naast mij is er nog heel wat versterking bijgekomen. Met deze vernieuwde, jonge ploeg, moeten we in staat zijn om voor het eerst sinds lang een zorgeloze jaargang door te maken”, besluit de 22-jarige middenvelder tot besluit.

Sportkring Sint-Niklaas – KM Torhout: 1-4

Doelpunten: 41' Vandelannoite (0-1), 45' Simoens (0-2), 51' Neu (0-3), 60' Andries (0-4) en 75' Laref (1-4).

Opstelling Torhout: Ampe (D), Neu, Andries (72' Margo), Desitter, Cathenis, Vermeulen, Vandelannoite (C), Seron (64' Vanysacker), Ballegeer, Vanhaecke en Simoens (72' Coppin).