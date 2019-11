IzyCoffee opent derde vestiging in jaar tijd in Torhout Eigenaar mikt in 2020 ook op Brugge en de kust Bart Huysentruyt

12 november 2019

13u23 3 Torhout De vrij nieuwe koffieketen IzyCoffee uit Izegem is aan een veroveringstocht in West-Vlaanderen bezig. Nadat ze pas eind vorig jaar van start gingen, openden ze ook al een zaak in Tielt. Op zaterdag 7 december opent een derde vestiging op het Hoedenmakersplein in Torhout. “We mikken resoluut op provinciesteden waar ons concept nog niet bestaat”, zegt Bart Buyse.

IzyCoffee is opgestart door Bart Buyse, een voormalig Lufthansa-medewerker die het als zijn taak ziet kwaliteitskoffie tot bij de mensen te brengen. Hij zorgde ervoor dat zijn personeel een barista-opleiding kon volgen bij Creme de la Crema in Roeselare. “Daar worden onze koffiebonen gebrand”, vertelt hij. “Eind vorig jaar heb ik een businessplan opgesteld om verschillende koffiebars onder de naam IzyCoffee te beginnen. We zijn gestart in Izegem. Alleen al tijdens het openingsweekend hebben we toen duizend koffies verkocht. In de zomer hebben we het tweede filiaal in Tielt geopend. Dat doen we met een mooi aanbod warme koffies en ijskoffies. We plaatsen ook seizoensgebonden smaken op de kaart.”

Terras

Voor de komst naar Torhout viel hun oog op het leegstaande pand van Fotowinkel Fiems op het Hoedenmakersplein. Die zaak sloot in 2018 na een halve eeuw de deuren. Op zaterdag 7 december opent IzyCoffee er haar derde vestiging. “Het is een supermooi pand", zegt Buyse. “We waren sowieso van plan om naar Torhout te komen, alleen hadden we nog geen pand op het oog. Toen we deze zaak zagen, wisten we dat we beet hadden. De zaak is ruim en we beschikken over parking voor de deur en nog eens veel parkeergelegenheid in de buurt. Bovendien zitten we hier maar op honderd meter van de Markt. Tijdens de zomer kunnen we een terras plaatsen.”

Grootste koffiedrinkers

IzyCoffee is gespecialiseerd in kwaliteitskoffie. De initiatiefnemer vergelijkt zijn businessplan met dat van Starbucks: “Maar dan met meer kwaliteitsvolle producten. Vaak laat de kwaliteit van de koffie die we drinken te wensen over en dat terwijl de Belg tot de grootste koffiedrinkers ter wereld behoort. In enkele grootsteden vind je wel al goede koffiebars, maar het potentieel van de markt is zo veel groter. Ook inwoners van kleinere provinciesteden verdienen het af en toe eens een lekkere koffie te kunnen drinken.” Op de kaart staat onder meer de populaire Mexican Coffee. Daar is een snuifje cacaopoeder en chilipeper aan toegevoegd.

Lonken naar Brugge

Op termijn wil IzyCoffee nog meer vestigingen openen. De volgende opent op een nog onbepaald tijdstip in Aalter, later volgen nog Deinze, Waregem, Roeselare en Kortrijk. Nog volgend jaar wil de zaakvoerder ook naar Brugge en de kust. Om aan de nodige financiering te raken loopt straks een crowdlendingcampagne op het online platform WinWinner af. “We hebben al 100.000 euro via de bank en halen nog eens zoveel geld op via win-winleningen. Mensen geloven in ons concept.”