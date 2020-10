Inwoners geven oud kerkhof van Torhout een naam: Oud Kerkhof Bart Huysentruyt

04 oktober 2020

09u28 0 Torhout De oude begraafplaats van Torhout, op de hoek van de Bruggestraat en de Sint-Jozefstraat, heeft eindelijk een echte naam: Oud Kerkhof. De inwoners konden kiezen uit vier mogelijkheden en kozen voor de naam die in de volksmond al langer gebruikt werd.

De keuze viel dus niet op Noordster, Calvariepark of Mokepark. Dat waren de drie andere mogelijkheden. “De overgrote meerderheid koos voor Oud Kerkhof", zegt schepen van Begraafplaatsen Elsie Desmet (CD&V). “De nieuwe naam is meteen de start van een grote opknapbeurt voor deze begraafplaats. We willen er een echt park van maken. Door werken aan het schoolgebouw in de Sint-Jozefstraat maakten al meer mensen kennis met deze plaats. Ze moeten immers door de begraafplaats wandelen of fietsen.”

Behalve Oud Kerkhof bevindt zich in Torhout ook Stiltepark De Warande, met onder meer een natuurbegraafplaats, strooiweide en sterretjesweide.