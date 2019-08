Inbrekers richten ravage aan in frituur Het Engels Hof: ook inbraken in zwembad en elektrozaak Siebe De Voogt

07 augustus 2019

17u48 18 Torhout Inbrekers hebben dinsdagnacht lelijk huis gehouden in Torhout. Bij elektrozaak EL.G.B. langs de Noordlaan raakten ze niet binnen, maar in het zwembad slaagden ze er wel in om de kassa mee te graaien. In frituur Het Engels Hof werd dan weer een spaarpot met 150 euro gestolen. “De glasscherven liggen zelfs tussen onze frikandellen”, zuchten de uitbaters.

Weijie Lin (31) en Lisa Hoste (30) baten al drie jaar lang de gekende frituur Het Engels Hof uit langs de Noordlaan in Torhout. Nooit eerder maakte het koppel een inbraak mee, tot woensdag. Toen ze ’s morgens in hun zaak toekwamen, ontdekten ze een ware ravage. “De glasscherven liggen echt overal”, vertelt Weijie Lin. “Vanop de vloer tot zelfs tussen onze frikandellen en bouletten in de toonbank.” De inbrekers sloegen mogelijk rond 2 uur toe. Op camerabeelden uit de straat zijn dan volgens de frituuruitbater twee jongemannen te zien die te voet de omgeving lijken te verkennen. “Bij ons werd een raam aan de zijkant van de frituur aan diggelen geslagen. De daders gebruikten daarvoor wellicht een klein inox tafeltje dat op ons terras stond. Vanop het tafeltje moeten ze ook binnengeklommen zijn.”

Spaarpotje

De inbrekers doorzochten Het Engels Hof volledig, maar veel buit konden ze niet maken. “Vooral de materiële schade is groot”, zegt Weijie Lin. “De daders probeerden onze kassa te plunderen, maar die nemen we ’s avonds altijd mee naar huis. Op de toonbank stond wel een spaarpot in de vorm van een hamburger, waarin onze klanten een fooi of kleingeld konden achterlaten. Die spaarpot werd wél meegenomen en uiteindelijk kapot gesmeten teruggevonden op de parking van Fluvius even verderop. Uiteindelijk zijn we slechts zo’n 150 euro aan kleingeld kwijt. Dat valt al bij al nogal mee. De opkuiswerken zijn een ander paar mouwen. De glasscherven moeten allemaal worden opgekuist en ook het raam moet nog hersteld worden. Al het vlees dat in de toonbank lag is rijp voor de vuilnisbak. We zullen vandaag wellicht niet meer open gaan.”

Bloedspoor

Ook een kilometer verderop in de Noordlaan probeerden de inbrekers dinsdagnacht toe te slaan. Ze probeerden met een groot stuk asfalt een raam in te gooien van elektrozaak EL.G.B., maar slaagden er niet in om binnen te geraken. Ze moesten dan ook afdruipen zonder buit. In het Torhoutse zwembad langs de Bruggestraat slaagden ze wel in hun opzet. Ook daar werd een raam ingegooid aan de zijkant van het gebouw. In de kelder openden de daders de toegangsdeur met een schakelaar. Ze doorzochten verschillende ruimtes en gooiden uiteindelijk het glas van het loket stuk met een brandblusapparaat. De dieven zouden de vlucht genomen hebben met de kassa en lieten ter plaatse ook een bloedspoor achter. De politie Kouter bevestigt dat ze een onderzoek gestart zijn naar de feiten.