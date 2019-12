Inbrekers dringen binnen in lokalen van Chiro Wijnendale Siebe De Voogt

10 december 2019

15u57 0 Torhout In de Alberic Deleustraat in Torhout zijn inbrekers zondagnacht binnengedrongen in de lokale van Chiro Wijnendale. Ze konden gelukkig geen buit maken.

De inbraak werd maandagmorgen even na 10 uur vastgesteld. Dieven waren de lokalen van de jeugdbeweging binnengedrongen via een raam. Ze doorzochten verschillende kasten, maar uiteindelijk werd niets gestolen. Volgens de chiroleiding bleef de schade ook beperkt. De lokale politie Kouter ging ter plaats de nodige vaststellingen doen en is een onderzoek gestart.