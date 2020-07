Inbrekers die geklist werden na wilde achtervolging op E403 riskeren tot 4 jaar cel Siebe De Voogt

01 juli 2020

17u06 0 Torhout Drie mannen riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 4 jaar voor hun betrokkenheid bij 14 inbraken, 7 pogingen daartoe en een diefstal met geweld. De verdachten belandden vorige zomer in de vangrail op de afrit van de E403 in Torhout na een wilde achtervolging.

Een getuige merkte op 15 augustus vorig jaar een zwarte Seat Leon op in de buurt van een inbraak in Brugge. De politie wilde de wagen even voor 18 uur controleren, maar de bestuurder sloeg aan hoge snelheid op de vlucht. Verschillende politievoertuigen zetten de achtervolging in op de E403 richting Kortrijk. Uiteindelijk verloor de Kroatische bestuurder Marko S. (28) de controle over z'n stuur op de afrit in Torhout. Hij kon meteen in de boeien worden geslagen. Twee andere inzittenden vluchtten een maïsveld in. Met behulp van een speurhond kon de Fransman Dolan D. (33) uit het gewas geplukt worden.

Vingerafdrukken

De andere inzittende kon ontkomen, maar kon via vingerafdrukken op de Seat en op een zak met inbrekersmateriaal geïdentificeerd worden als de Roemeen Petre F. (27). Zijn DNA bleek ook op een weggegooide bandana te zitten en een paar handschoenen. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de inbrekers voor meer feiten in aanmerking kwamen. Ze zouden onder meer ook hebben toegeslagen in Oud-Heverlee, Huldenberg en Kortrijk. Marko S. vroeg over de ganse lijn de vrijspraak. Hij geeft toe dat hij op 15 augustus aan het inbreken was, maar werd voor dat bewuste feit volgens zijn advocaat John Maes niet vervolgd. “De buit van de andere inbraak die dag werd ook niet teruggevonden in de auto.” S. ontkende ook achter een diefstal met geweld in Steenokkerzeel te zitten, omdat daar dreigementen in het Nederlands waren geuit.

Dolan D. en Petre F. gaven wel enkele inbraken toe. Meester Luc Arnou benadrukte dat D. slechts voor 2 inbraken en 2 pogingen vervolgd werd. De Fransman riskeert daarvoor 2 jaar cel. Voor S. en F. werd 4 jaar gevangenisstraf gevraagd. De advocaat van die laatste drong aan op een straf gekoppeld aan voorwaarden. Op 15 juli doet de rechtbank uitspraak in het dossier.