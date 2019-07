Inbraak en vandalisme bij The Message Ginbar in Ravenhofpark: “Elke dag is het wel iets. Triestig” Bart Boterman en Bart Huysentruyt

31 juli 2019

15u26 0 Torhout Er is ingebroken in de The Message Ginbar in Torhout, de pop-up in het Ravenhofpark. De foodtruck bleek opengebroken en de startkassa met ongeveer 250 euro is verdwenen. “Ik ben het grondig beu. Elke dag is het wel iets. Er moet iets veranderen”, zegt uitbater Heinz Van Roye.

Heinz en zijn echtgenote Debra Stevens stelden de inbraak in hun hippe zomerbar dinsdagmiddag vast. “We waren gesloten tussen zondagnamiddag 15 uur en dinsdagmiddag 14 uur. Dan moet het gebeurd zijn. Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Het verlies en de schade aan de foodtruck valt gelukkig mee. Maar het is hoogst onaangenaam. Al het derde jaar op rij worden we met inbraak geconfronteerd”, vertelt Heinz. “Vorig jaar werd de hele voorraad whisky en rum geplunderd, in 2017 bleken alle bakken bier verdwenen”, weet zijn echtgenote Debra.

Maar diefstal is niet het enige waarmee ze geconfronteerd worden. “In het park zit het ‘s nachts vol met hangjongeren. Elke morgen is het weer opruimen als we aankomen om de zaak te openen. Onze stoelen en tafels liggen doorheen het Ravenhofpark, de paraplu’s zijn meegenomen of staan open, het meubilair ligt door elkaar of het ligt vol met achtergelaten blikken bier en sigarettenpeuken. Triestig. We beginnen het grondig beu te raken en vragen respect voor onze zaak”, gaat Debra verder. Ik dring elk jaar aan voor meer verlichting in het park want het is er volledig donker. Maatregelen zijn tot nog toe uitgebleven. Ik hoop dat er binnenkort meer controle is", aldus Heinz

Pop-up op de Zeedijk

“Over de opkomst en de sfeer zijn we gelukkig wel erg tevreden. De zomer is tot nu toe een succes geweest. We laten onze ondernemingszin niet aantasten door het vandalisme en diefstal. Vrijdag opent ook in Zeebrugge een pop-up van The Message, op de Zeedijk, in het pand waar ‘t Zandlopertje was. De kaart en het concept is hetzelfde als in Torhout, al bieden we daar ook eten aan de hand van tafelbarbecues aan”, besluit zaakvoerder Heinz Van Roye. Hij is volop bezig met de laatste voorbereidingen, terwijl Debra op dit moment in Torhout achter de toog staat.