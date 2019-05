IN BEELD. Zo ziet de nieuwe stadskern van Torhout eruit Bart Huysentruyt

27 mei 2019

20u28 0 Torhout Er zijn nieuwe beelden van de toekomstige stadskern in Torhout. Zoals bekend wil de stad de Markt en omgeving heraanleggen.

Het masterplan werd in 2017 en 2018 opgemaakt door het team List–Lola–Sweco, na overleg met de handelaars en bewoners. Een jaar geleden doken de eerste beelden op. Die zijn nu gedetailleerder en verfijnder. Er komt een enkele rijrichting over het marktplein, meer ruimte voor langsparkeren, wandelen en fietsen. Daarnaast is gestart met het ontwerp en de uitvoering van de Markt, de Kortemarkstraat en de Rijselstraat en met het ontwerp van de eerste tuinen. De werken, die starten in de Kortemarkstraat, starten volgend jaar. De grootste nieuwigheden op de beelden zijn de keuze van het terras aan de achterzijde van het oude stadhuis en de integratie van een fontein. Vanaf woensdag 29 mei kan je de foto’s ook bekijken in het Stadskantoor.