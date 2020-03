IN BEELD. Torhout was nooit zo leeg als nu Bart Huysentruyt

23 maart 2020

17u21 0 Torhout Het leven in Torhout is voor een groot stuk stilgevallen. In plaats van gezellige drukte met studenten en goed draaiende horecazaken is er tegenwoordig, op een paar wandelaars na, nauwelijks volk te bespeuren.

Al het leven in de stad is zowat gestopt, sinds de drastische maatregelen van de overheid om het coronavirus te stoppen van kracht zijn. Horeca en winkels hebben de rolluiken vaak letterlijk naar beneden gehaald. Hier en daar wordt daarvoor een woordje uitleg gegeven. Slechts een paar take-awayzaken bieden nog wat maaltijden aan. De bakkers en slagers blijven geopend. De parking rond de Markt, die altijd quasi vol staat, staat nu bijna leeg. Ook in de Oostendestraat loopt geen volk. Zelfs in het gezellige Ravenhofpark herinneren verbodslinten eraan dat het beter is om daar niet samen te troepen. Elke avond om 20 uur luiden voortaan de klokken van de Sint-Pieterskerk en Don Boscokerk als blijk van waardering voor de zorgverleners.