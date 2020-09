Houtland AC pakt vier titels op Kampioenschap van Vlaanderen voor cadetten en scholieren Gunther Dekie

14 september 2020

21u03 0 Torhout Houtland AC deed het afgelopen weekend uitstekend op het Kampioenschap van Vlaanderen voor cadetten en scholieren. De Torhoutse club won maar liefst vier keer goud met Yorunn Ligneel (hoogspringen) en Timon Inghelbrecht (400mH) bij de scholieren en Norah De Bruycker (polsstokspringen) en Tibe Delaere (hoogspringen) bij de cadetten.

Yorunn Ligneel liet afgelopen winter al van zich spreken. De 16-jarige atlete uit Houthulst werd provinciaal, Vlaams en Belgisch indoorkampioene hoogspringen bij de scholieren en behaalde in de Gentse Topsporthal ook nog eens nationaal brons alle categorieën. Deze zomer breide ze in moeilijke omstandigheden een mooi vervolg aan haar indoorseizoen. Op het BK alle categorieën mocht ze opnieuw als derde op het podium en verbeterde ze haar persoonlijk record tot 1m74. Afgelopen zaterdag maakte ze haar favorietenrol op het Kampioenschap van Vlaanderen voor scholieren helemaal waar door de titel te pakken met een sprong van 1m66. “Ik vond dat ik goed gesprongen heb, maar jammer genoeg was de spanning snel uit de wedstrijd,” zegt ze. “Ik ging als enige over 1m66 en zo was de titel al binnen. Daarna liet ik de lat op 1m71 leggen, een hoogte die ik normaal zeker aankan. Er stond echter wat rugwind waardoor ik bij mijn pogingen op die hoogte te dicht bij de lat uitkwam.”

Brons op BK alle categorieën

“Mijn 1m74 en de bijhorende bronzen medaille op het BK AC was het hoogtepunt van mijn seizoen, maar ik voel dat ik nog hoger kan. Door corona zijn er deze zomer niet al te veel wedstrijden geweest, maar toch kan ik tevreden zijn over mijn seizoen. Tijdens de lockdown heb ik een tijdlang alleen moeten trainen en als hoogspringster is dat niet evident. Gelukkig had ik toegang tot de atletiekpiste in Staden en kon ik er de hoogspringmat gebruiken. Op die manier kon ik verder blijven hoogspringen ... maar ik heb in die periode wel de aanwezigheid van trainer Noël Coddens gemist”, besluit de studente Latijn-Wiskunde.

Springtalenten

Tibe Delaere volgde op zondag het goeie voorbeeld van Yorunn door bij de cadetten jongens ook Vlaams hoogspringgoud te pakken. Hij ging bij zijn eerste poging over 1m82 en bleef zo concurrent Jarno Vanoirbeek voor die op die hoogte een poging meer nodig had. Norah De Bruycker maakte het Houtlandse springsucces compleet door goud te grijpen in het polsstokspringen bij de cadetten. Met een sprong over 2m90 bleef ze slechts 10 centimeter onder haar persoonlijk record. In de loopnummers zorgde Timon Inghelbrecht voor een sterk nummer. Hij verpulverde zijn PR met meer dan een seconde en bleef met 55.33 de Bruggeling Nils Romswinkel (55.45) nipt voor. Naast de vier gouden medailles zorgde discuswerper Jens Keerman met een worp van 40m59 nog voor een bronzen Torhoutse medaille bij de cadetten.