Houten zitbanken in Ravenhofpark vernield Jelle Houwen

04 juni 2019

14u49 3

In het Ravenhofpark in het centrum van Torhout werd maandag een geval van vandalisme vastgesteld. Onbekenden hebben de houten banken in de hondenweide in het Ravenhofpark beschadigd. De beide houten zitbanken werden van de tafel losgerukt. De daders zijn spoorloos. De politie stelde een pv op.