Horeca slorpt parkeerplaatsen op vanaf donderdag Bart Huysentruyt

05 juni 2020

16u14 2 Torhout In Torhout start de horeca weer op met een gefaseerd plan, dat ingaat vanaf donderdag 11 juni en rekening houdt met de opgelegde federale maatregelen.

Van donderdag 11 juni tot en met maandag 31 augustus worden de terrassen van de Torhoutse horeca tijdelijk uitgebreid. In overleg met de horeca-uitbaters besliste het lokaal bestuur om een deel van de parkeerplaatsen op de Markt en een aantal parkeerplaatsen in het centrum van de stad op bepaalde momenten tijdens de week te reserveren voor de uitbreiding van de terrassen. Dat gaat onder meer over de Markt, de Burg, Fraeyestraat, Oostendestraat, Stationsstraat en Hoedenmakersplein. De uitbreidingen en het openingsuur worden eind juni geëvalueerd en kunnen dan, indien nodig, bijgestuurd worden.

Om extra rotatie in het centrum te voorzien, worden zowel site Pollet, als site Deprez vanaf 1 juli ingericht als blauwe zones. Vergeet dus niet om vanaf 1 juli je blauwe kaart te leggen als je er parkeert.

