Hogeschoolstudenten VIVES Torhout starten meteen in de ‘collaboration room’ Bart Huysentruyt

21 september 2020

15u03 0 Torhout De start van het nieuwe academiejaar ging op campus Torhout van hogeschool VIVES gepaard met de ingebruikname van een gloednieuwe collaboration room. Dat is een klaslokaal waar je eenvoudig het scherm van je laptop, smartphone of tablet kan delen via een televisiescherm.

De collaboration room beschikt over flexibele meubelen: verrijdbare stoelen en vlot te verplaatsen tafels geven de mogelijkheid om de inrichting aan te passen aan de groepsgrootte of de werkvorm. Meerdere groepen studenten nemen er plaats, elk rond hun groepstafel. Iedere groepstafel beschikt over een groot scherm waarop meerdere schermen van de groepsleden tegelijkertijd kunnen worden geprojecteerd. Studenten kunnen zo makkelijk meekijken en meedenken. Ook de docent kan steeds de groepsschermen vanop het hoofdscherm, de zogenaamde docentenmonitor, volgen of beslissen om ze te delen met de volledige klasgroep.