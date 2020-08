Hitteplan van woonzorgcentrum van kracht: bewoners ontbijten buiten Bart Huysentruyt

07 augustus 2020

14u15 4 Torhout Het hitteplan van woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout is in werking getreden. Om het enigszins aangenaam te maken, mochten de bewoners vrijdag buiten ontbijten.

De dagzalen, voorzien van koeling, zijn klaargemaakt om overdag de bewoners in een frisse ruimte op te vangen. Bewoners die het ‘s nachts te warm vinden op de kamer, kunnen daar indien gewenst ook overnachten. De keuken voorziet regelmatig iets extra’s voor de bewoners zoals ijsjes en verse ice-tea én het menu wordt met een zomers sausje overgoten met een koude schotel en barbecue. De bewoners kunnen de komende week in de koele ochtenduren van een ontbijtbuffet genieten in de binnentuin van het woonzorgcentrum. Het animatieteam organiseert onder andere een activiteit met voetbadjes. Sint-Augustinus is tot nu toe bovendien van een tweede coronagolf bespaard gebleven.