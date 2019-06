Hilde Stockman nieuwe voorzitter CD&V Torhout Bart Huysentruyt

23 juni 2019

15u30 0 Torhout In Torhout is Hilde Stockman zondag verkozen tot nieuwe voorzitter van CD&V.

De voorzitterswissel komt er niet helemaal onverwacht. Huidig voorzitter Johan Windels, die de partij met bekendste boegbeeld Hilde Crevits jarenlang heeft geleid, is al een tijdje ziek. Windels was dan ook geen kandidaat meer om zichzelf op te volgen. In haar speech dankte Hilde Stockman de vorige voorzitter en zijn team voor de realisaties van de voorbije jaren en hoopte op een goede samenwerking in de toekomst.