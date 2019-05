Hilde Crevits: “We moeten nederig blijven” Bart Huysentruyt

26 mei 2019

21u42 0 Torhout CD&V blijft zo goed als zeker de grootste partij in West-Vlaanderen en behoudt met de voorlopige resultaten de zes zetels.

Dat is dan toch het Hilde Crevits-effect, want in de rest van Vlaanderen verliest CD&V meer. “Ik had mij al zorgen gemaakt over Vlaams Belang”, zegt Crevits. “Ik denk dat we ons zullen moeten bezinnen over hoe het komt dat mensen een positief, verbindend project minder goed vinden dan de harde slogans. We moeten die aansluiting bij de mensen terugvinden. Dat is een verantwoordelijkheid waar alle partijen voor staan.”

Haar ambitie om minister-president te worden, moet Hilde Crevits opbergen. “Dat is logisch. We zijn niet de grootste politieke partij, dus moeten we nederig blijven. Het is afwachten tot er initiatief genomen worden. Als er een uitnodiging volgt, gaan wij daar graag op in.”