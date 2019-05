Hilde Crevits brengt ouders mee naar stembureau: “Ze zijn niet zo goed te been” Bart Huysentruyt

26 mei 2019

12u41 74 Torhout CD&V-kopstuk Hilde Crevits bracht rond de middag haar stem uit in thuisstad Torhout.

Ze bracht haar ouders mee naar het stembureau in sportzaal De Mast. “Ze zijn niet meer zo goed te been en dus help ik hen graag om ook hun stem uit te brengen", vertelt de kandidate minister-president voor CD&V. “Mijn mama is ziek en niet zo goed te been. Ze wilden absoluut ook zelf meegaan.” Crevits heeft vertrouwen in de uitslag. “Tot mijn verbazing ben ik niet zenuwachtig. De campagne is opvallend goed verlopen. Het gevoel op straat zit goed." Tot de eerste uitslagen hoopt Crevits nog wat te rusten. “Ik heb gisteren 210 kilometer gefietst. Mijn oorspronkelijk plan was om nog een beetje te gaan lopen, maar we houden het bij een drankje in familieverband.”

