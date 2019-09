Hilde Crevits bezoekt haar oude school: “Ik had vlechtjes tijdens mijn eerste schooldag in het middelbaar” Bart Huysentruyt

02 september 2019

18u30 0 Torhout Uittredend Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft in Torhout het schooljaar geopend.

Dat deed ze in de Middenschool Sint-Rembert, waar ze als kind ook nog heeft gezeten. “Het is ontzettend om te zien hoe gespannen de leerlingen zijn, maar ook de ouders zijn gespannen. Toen ik zelf de eerste dag naar school ging in het eerste middelbaar had ik nog vlechtjes (lacht). Ik hield van de beslotenheid van een basisschool. Het was wennen aan de formule met verschillende leerkrachten. Maar ook dat went snel.” Crevits kwam kijken hoe de Middenschool zich voorbereidt op de nieuwe eindtermen. “Het is interessant om te zien hoe je hier bijvoorbeeld de optie sport, Latijn of stemtechnieken kan volgen. Elke school doet erg zijn best en dat doet plezier.”