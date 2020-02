Hilde Crevits (52) is voor het eerst oma Bart Huysentruyt

16 februari 2020

09u27 0 Torhout Viceminister-president en Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (52) uit Torhout is zaterdag voor het eerst oma geworden.

Haar zoon Bram Devolder en schoondochter Eveline zijn ouders geworden van een kleindochtertje Estée. Het meisje woog bij de geboorte 3,175 kilogram en was 48 centimeter lang. De jonge ouders stellen het goed, net als het meisje. Ze genieten in alle rust en intimiteit van dit heuglijke moment in hun leven. Hilde Crevits laat weten dat ze geniet van de komst van Estée. Haar zoon is een tijdlang erg ziek geweest, maar stelt het weer goed en is nu dus papa geworden.