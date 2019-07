Hier flitst politiezone Kouter deze week Jelle Houwen

02 juli 2019

17u14 0

Politiezone Kouter (Torhout, Jabbeke, Oudenburg, Gistel en Ichtegem) heeft twee data en locaties bekend gemaakt waar het deze week zal flitsen. Er is woensdag 3 juli een aangekondigde snelheidscontrole langs de Stationsstraat in Eernegem. Vrijdag 5 juli wordt er dan weer een flitswagen opgesteld aan de Roeselaarseweg in Torhout. na deze twee aangekondigde snelheidscontroles zijn er ook elke dag niet bekend gemaakte controles mogelijk.