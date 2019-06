Het (politie)leven zoals het is: hysterische buur blijkt dolgelukkige man die éindelijk Nintendospelletje uitspeelde Jelle Houwen

04 juni 2019

12u25 0 Torhout Het leven zoals het is: de politie. Daar kunnen agenten van de West-Vlaamse politiezone Kouter (Torhout, Jabbeke, Ichtegem, Gistel en Oudenburg) een duchtig woordje over meespreken. Ze weten immers nooit wat hun dag brengt of wat er hun pad kruist en interventies zorgen vaak voor verrassende wendingen. Soms erg onaangename, maar soms ook voor zaken die een brede glimlach op het gezicht tovert.

Dat bleek maandagavond toen ze opgeroepen werden door een bezorgde man die in een flatgebouw in de politiezone woont. Die meldde immers dat zijn onderbuurman hysterisch was en luidkeels op straat stond te schreeuwen. Bovendien had hij in diens woonst lawaai gehoord. Hij belde bezorgd de politie, waarna die een kijkje ging nemen.

Maar niets was wat het leek, zo blijkt uit het hilarische verslag van de politie: “De onderbuur opent zijn deur in een euforische bui. Het geluk straalt van hem af. Hij laat onze diensten in de woonkamer zien hoe hij er eindelijk na een vol jaar en enkele maanden een spel op een verouderde Nintendo-console, Super Ghost (officieel Super Ghouls ‘n Ghosts, nvdr) genaamd, volledig heeft kunnen uitspelen. Nog nooit slaagde hij hierin. Eindelijk kon hij op het einde van dit spel zijn prinses bevrijden en in de armen nemen. Betrokkene wordt licht emotioneel als hij over zijn geslaagd optreden vertelt. Hij erkent naar buiten gelopen te hebben, in het openbaar enkele vreugdekreten gekraaid te hebben en bij binnenkomst twee woonkamerstoelen te hebben geplooid. Dit allemaal uit vreugde. Hij ging zichzelf vanavond trakteren op een lekkere maaltijd, volgens hem heeft hij het verdiend om eens niet zelf te moeten koken. Het leven kan toch mooi zijn als alles in zijn plooi valt...”

De politie plaatste het relaas op zijn Facebookpagina, waarna het gretig gedeeld werd en onthaald werd op een glimlach bij velen.