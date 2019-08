Het is nu definitief: cannabiswinkel op Markt opent niet Bart Huysentruyt

19 augustus 2019

08u44 0 Torhout De uitbaters van de geplande CBD-shop Hemp op de Markt in Torhout hebben hun aanvraag voor uitbating ingetrokken: de winkel komt er niet.

Het pand naast het stadhuis is niet langer verzegeld en het opschrift ‘Hemp’ is van het raam verwijderd. Er komt geen juridische veldslag over de zaak. Eind maart al wilde Oscar Yaldiz van het Eethuis ’t Hoekske op de Markt de omstreden zaak openen in het pand waar jarenlang de winkel Plena Luna heeft bestaan. Het stadsbestuur zag de komst van de Hemp-winkel niet zitten en keurde een politieverordening goed die de voorziene opening van de cannabiswinkel verhinderde. Omdat er tegenwoordig ook cannabiol-producten in apotheken verkocht mogen worden, zien de uitbaters nu af van hun plannen.