Heropening recyclagepark in Torhout verloopt zonder problemen Bart Huysentruyt

07 april 2020

16u51 0 Torhout Vanaf vandaag kan de Torhoutenaar weer terecht in het recyclagepark. Dat gebeurt weliswaar op afspraak en mits het volgen van een aantal voorwaarden. De heropstart is vlot verlopen.

“Er is veel begrip voor de situatie”, stelde schepen van Milieu Elsie Desmet (CD&V) vast. “De beperkingen worden goed opgevolgd. Onze oproep om enkel naar het recyclagepark te komen indien noodzakelijk is niet in dovemansoren gevallen. De eerste openingsdag is sereen verlopen, iedereen hield zich aan de opgelegde voorwaarden.”

Een bezoek kan ekel op afspraak via 050/89.36.00, bereikbaar elke werkdag, van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.