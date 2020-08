Heroïneverslaafde riskeert 20 maanden cel voor hele reeks diefstallen: man sloeg onder meer toe in het zwembad en hogeschool VIVES Siebe De Voogt

17 augustus 2020

18u00 0 Torhout Een 48-jarige man uit Torhout riskeert 20 maanden gevangenisstraf voor acht diefstallen en inbraken in Torhout, Roeselare en Lichtervelde. Patrick R. kampt volgens zijn advocate al jarenlang met een heroïneverslaving en pleegde de feiten om zijn drugs te bekostigen.

Het onderzoek ging volgens het parket van start op 26 februari, toen een vrouw klacht indiende voor de diefstal van haar portefeuille in het zwembad van Torhout. “Haar bankkaart werd gebruikt in een nabijgelegen winkeltje”, stelde de procureur. “Op camerabeelden was de beklaagde te zien.” Dezelfde dag nog ontving de politie een nieuwe klacht over een gestolen rugzak uit een geparkeerde wagen bij hetzelfde winkeltje. “De beklaagde was er aangesproken door de winkelierster. Hij vertelde haar dat hij een 14-jarige jongen had zien weglopen, maar bleek uiteindelijk zelf verantwoordelijk te zijn.”

Atypische dief

Patrick R. werd aangehouden en kwam op 3 maart voorwaardelijk vrij in afwachting van zijn proces. Amper 14 dagen later pleegde hij al opnieuw een diefstal uit een wagen. Sindsdien zit de man opnieuw in de cel. Volgens het parket komt hij in aanmerking voor acht feiten in Lichtervelde, Roeselare en Torhout. Op die laatste plaats probeerde hij onder meer binnen te breken in de hogeschool VIVES.

De advocate van R. legde uit dat haar cliënt al jarenlang kampt met een heroïneverslaving. “Hij pleegde de feiten om zijn drugs te bekostigen”, stelde meester Beatrice Waerenburgh. “Mijn cliënt is een atypische dief. Vrijwel alle slachtoffers hebben hun spullen terug. Hij zag bijvoorbeeld foto’s zitten in één van de gestolen portefeuilles van de kinderen van de eigenares. Nadien vertelde hij de politie waar hij hem weggesmeten had, zodat het slachtoffer de foto’s zou terugkrijgen.”

Op het einde van de zitting maakte R. duidelijk dat hij na zijn vrijlating in Brussel wilde gaan wonen om een nieuw leven te starten. “Daar zitten meer drugsdealers dan gelijk waar in België", repliceerde de rechter. “Kruip dan ergens in de Ardennen, hé!

Vonnis op 28 augustus.