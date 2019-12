Helikopter maakt lelijke buiteling bij mislukte noodlanding: vier inzittenden komen met schrik vrij Siebe De Voogt

29 december 2019

17u05 14 Torhout In Torhout is een noodlanding van een helikopter zondagnamiddag volledig fout gelopen. De piloot moest het gevaarte door motorproblemen in een veld aan de grond zetten, maar door de drassige ondergrond ging de heli aan het kantelen. De vier inzittenden kwamen gelukkig met de schrik vrij.

Het gezelschap van vier Limburgers was eerder op de dag vertrokken vanuit het Antwerpse Grobbendonk. Ze bekeken onder meer het Nederlandse Cadzand vanuit de lucht en keerden daarna terug richting binnenland. In Hostellerie ‘t Gravenhof in Torhout was een gezellig middagmaal gepland, maar zover kwam de groep niet. Boven een veld naast kasteel d’Aertrycke, op amper enkele kilometers van de eindbestemming, kreeg de helikopter motorproblemen. De ervaren piloot twijfelde geen moment en besliste een noodlanding uit te voeren.

Drassige grond

Zoals de procedure het voorschrijft, probeerde hij de heli neer te zetten op de begane grond door de twee metalen bars als skilatten over de grond te laten schuiven. Dat gebeurde naar verluidt aan een snelheid van bijna 100 km/uur. De overvloedige regenval van de voorbije dagen had het weiland echter bijzonder drassig gemaakt, waardoor één van de bars in de grond bleef steken. De helikopter maakte door de impact een lelijke buiteling en kwam op z'n zijkant tot stilstand. De propellor brak door de klap af. De vier inzittenden konden zichzelf bevrijden door het plexiglas van de helikoptercabine kapot te trappen. Ze waren danig onder de indruk van hun hachelijke avontuur, maar liepen geen verwondingen op. Meer zelfs: een tweede heli kwam het gezelschap ophalen en bracht hen terug huiswaarts.

Geen deskundige

Een patrouille van de politie Kouter trok ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. “Het Brugse parket werd ingelicht van het ongeval, maar besliste geen deskundige aan te stellen”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele. Een takeldienst bekijkt nu hoe de helikopter getakeld kan worden. Dat wordt geen sinecure. Het veld ligt immers honderden meters verwijderd van de straatkant en is bovendien quasi niet te berijden. Zeker is wel dat de helikopter na de crash volledig perte totale is.