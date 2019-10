Grote nachtelijke politiecontrole in Industrielaan: 18 bestuurders onder invloed Bart Boterman

13 oktober 2019

12u56 6 Torhout De politie heeft zaterdagnacht tussen 1.30 en 4 uur een controle gehouden in de Industrielaan in Torhout. Twaalf bestuurders legden een positieve ademtest af en zes anderen bliezen ‘alarm’.

De politie onderwierp 214 bestuurders aan een controle. 66 automobilisten moesten een effectieve ademtest afleggen, waarvan er twaalf positief waren. Daarvan zagen vijf bestuurders hun rijbewijs meteen voor vijftien dagen ingetrokken. Zeven andere bestuurders moesten hun rijbewijs voor zes uur inleveren. Daarnaast bliezen nog zes bestuurders ‘alarm’ en zagen die hun rijbewijs voor drie uur ingehouden. In totaal hadden dus achttien bestuurders te veel gedronken. Overigens werden tijdens toevallige controles wat later nog twee bestuurders betrapt op rijden onder invloed, namelijk om 5 uur in de Oostendestraat en om 8 uur in de Bruggestraat. Allen zullen een dagvaarding voor de politierechtbank of een minnelijke schikking in hun brievenbus krijgen.