Grote nachtelijke politiecontrole in Industrielaan: 18 bestuurders keken te diep in glas Bart Boterman

13 oktober 2019

12u56 6 Torhout De politie Kouter heeft zaterdagnacht tussen 1.30 uur en 4 uur een grootschalige controle gehouden in de Industrielaan in Torhout. Liefst 12 bestuurders legden een positieve ademtest af. Daarnaast bliezen nog 6 bestuurders ‘alarm’.

Het alcoholdispositief onderwierp 214 bestuurders aan sampling, waarbij wordt nagegaan of de bestuurder mogelijk heeft gedronken. Dat resulteerde in 66 ademtesten, waarvan 12 positieve. Daarvan zagen 5 bestuurders hun rijbewijs meteen voor 15 dagen ingetrokken. Zeven andere bestuurders moesten hun rijbewijs gedurende zes uur inleveren. Daarnaast bliezen nog zes bestuurders ‘alarm’ en zagen die hun rijbewijs voor 3 uur ingehouden. In totaal hadden dus 18 bestuurders te veel gedronken. Overigens werden tijdens toevallige controles wat later nog twee bestuurders betrapt op rijden onder invloed, namelijk om 5 uur in de Oostendestraat en om 8 uur ‘s morgens in de Bruggestraat.

Allen mogen een dagvaarding voor de politierechtbank of een dure minnelijke schikking verwachten in hun brievenbus.