Gooi eens met een handtas: zaterdag vindt in Torhout ‘sacocheworp’ plaats Bart Huysentruyt

14 juli 2020

10u46 0 Torhout Op zaterdag 18 juli vindt op renbaan Boszicht in Torhout een ‘sacocheworp’ plaats. Enkel dames mogen deelnemen.

Tijdens die zaterdag is er een paardenkoers langs de Herderinnestraat. De koersen starten om 15 uur, de handtassenworp is voorzien rond de klok van 17 uur. De Brusselse zanger Johan Verminnen zorgt voor de presentatie. De eerste prijs is een verwenweekend in Oostende. Wie wil deelnemen kan gewoon naar piste Boszicht gaan.