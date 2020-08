Gezocht: busbegeleider voor kinderen van busoschool Tordale: “Het is geen aantrekkelijke job” Bart Huysentruyt

28 augustus 2020

13u40 0 Torhout Het is nog niet zeker of het leerlingenvervoer van busoschool Tordale in Torhout volgende week kan doorgaan. De school zoekt nog naar een busbegeleider voor een speciaal ingelegde bus voor kinderen die van verder komen.

Tordale is een middelbare school voor kinderen met gedragsmoeilijkheden en autisme. Ze leggen elk jaar een schoolbus in, samen met een andere lagere school in Torhout. Maar door het coronavirus is dat niet toegelaten. Scholen mogen immers niet mengen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) voorziet voor die scholen extra bussen. “Wij hebben er ook één ter beschikking gekregen", zegt Tordale-directeur Ine Vanruymbeke.

“We zitten echter met één praktisch probleem: een busbegeleider vinden is niet zo makkelijk als het lijkt. Die job is echt niet aantrekkelijk. De verloning is te weinig en je moet je heel flexibel opstellen: ‘s morgens vroeg en in de late namiddag word je verwacht in de bus. Bovendien moet je er in deze coronatijden telkens op wijzen om de maatregelen te volgen.” De directrice van Tordale vraagt aan de diensten van de minister om een uitzondering toe te staan. Zo kan de gezamenlijke bus met een andere lagere school misschien toch uitrijden. “We zoeken naar een oplossing", zegt ze.