Gezin met twee kinderen ontsnapt aan erger bij nachtelijke brand: “Gelukkig werd onze dochter wakker” Siebe De Voogt

12 februari 2020

16u12 8 Torhout Een gezin met twee kinderen is dinsdagnacht tijdig kunnen ontsnappen bij een brand in hun woning langs de Kortemarkstraat in Torhout. De 8-jarige dochter werd eerder toevallig wakker en wekte haar 11-jarig broertje en ouders. “Zonder haar hadden we het wellicht niet overleefd.”

Het vuur brak dinsdagnacht even voor 2 uur uit in de keuken van de woning. Bij aankomst van de politie stonden de 42-jarige bewoner en zijn 37-jarige vrouw buiten te wachten samen met hun 11-jarige zoon en 8-jarige dochter. Het viertal had flink wat rook binnengekregen en werd met twee ambulances overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle. Uiteindelijk bleken ze allen in orde te zijn.

Veel geluk

Een dag later beseft het gezin hoeveel geluk ze hebben gehad. Ze lagen alle vier boven te slapen, toen het 8-jarige dochtertje wakker werd. “Ze moest plassen en ging naar beneden”, vertelt de vader des huizes. “Daar merkte ze de hevige rookontwikkeling op. Ze kwam ons huilend wakker maken. Gelukkig maar, want zonder haar hadden we het wellicht niet overleefd. De vuurhaard op zich was niet zo groot, maar de rookontwikkeling was enorm. We zagen geen hand voor onze ogen. Ik heb m’n zoon uit z'n bed gehaald en heb het huis verlaten met m’n vrouw. Gelukkig zijn we tijdig buiten geraakt. Dat is uiteindelijk het voornaamste.” Rookmelders hingen er nog niet in de woning van het gezin. Volgens de vader waren die besteld, maar nog niet geplaatst.

Door de enorme rookontwikkeling ziet de hele benedenverdieping van de woning zwart. Het huis werd dan ook onbewoonbaar verklaard. Enkele varkensstallen achter de woning bleven gelukkig wel gevrijwaard. “Het huis heeft een grondige poetsbeurt nodig, maar dat komt wel in orde. Het belangrijkste is dat wij oké zijn. We hebben veel familie en vrienden. We kunnen bij hen terecht, voor zolang dat nodig is.” Volgens de brandweer ontstond de brand wellicht door een smartphone, die nog op een kookplaat aan het opladen was.