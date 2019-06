Gewezen CD&V-voorzitter en advocaat Johan Windels overleden BHT

30 juni 2019

20u23 0 Torhout Johan Windels is na ziekte overleden in het AZ Delta in Roeselare. Hij is 69 jaar geworden.

Johans Windels was zoon van senator en voormalig burgemeester Roger Windels. Van hem kreeg Johan de politiek mee. In 1973 werd hij lid van de toenmalige CVP. Windels was de sterke man achter de schermen en stond ook in voor de lijstvorming. In 2007 werd hij voorzitter van de lokale afdeling, tot kort geleden. Hij was ook voorzitter van volleybalclub Torhout in de gloriejaren. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 6 juli om 10.30 uur in de Sint-Pieterskerk.