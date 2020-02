Gerarda (100) smeert nog elke dag een zalfje tegen de rimpels Bart Huysentruyt

12 februari 2020

16u42 0 Torhout In het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout heeft Gerarda Gevaert woensdag haar honderdste verjaardag gevierd.

Dat gebeurde met een gezellig familiefeest. Gerarda is geboren in Ruddervoorde en komt uit een kunstenaarsfamilie. Ze groeide op in Veldegem. Als jong meisje moest ze destijds gaan ‘dienen’ in Brussel en toen ze wat ouder was,ging ze werken in een metaalfabriek in Zedelgem. Daar leerde ze haar toekomstige echtgenoot Arthur Vanderhaeghe kennen. Arthur was jarenlang kapitein bij voetbalclub SK Torhout. Vanaf toen was Gerada huisvrouw. Ze kregen vijf kinderen. Gerarda is heel erg fier op haar gezin. Een geheim om 100 jaar te worden heeft ze niet. “Het zit in de genen”, zegt ze zelf. “Ze doet er tot op de dag van vandaag nog alles aan om jong te blijven”, vult haar zoon aan. “Dat betekent veel lezen, kruiswoordraadsels oplossen en uiteraard iedere dag een smeerseltje uit het potje tegen de rimpels.”