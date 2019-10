Gemeenteraadslid Jasper Vangheluwe (37) werd 2 jaar geleden in elkaar geslagen op buurtfeest: “Ik ben dezelfde niet meer” Siebe De Voogt

08 oktober 2019

14u37 0 Torhout Twee jaar geleden werd het Torhoutse gemeenteraadslid Jasper Vangheluwe (37) zwaar toegetakeld op een barbecue in z’n straat. De man liep een verbrijzelde kaak op en moest verschillende operaties ondergaan. Dinsdagmorgen keek Jasper z’n twee belagers opnieuw in de ogen in het Brugse gerechtsgebouw. “Ik ben sinds die feiten niet meer dezelfde”, vertelt hij.

Jarenlang organiseerde Jasper Vangheluwe (37) een buurtfeest voor de bewoners van de Poperbosstraat in Torhout. Sinds de barbecue twee jaar geleden op brutale wijze verstoord werd door twee vechtersbazen, wordt in de straat niet meer gefeest. “Ik kan het niet langer opbrengen om nog dingen te organiseren”, vertelt het N-VA-gemeenteraadslid.

Verbrijzelde kaak

Op 24 september 2016 zorgden Torhoutenaars K.H. (27) en D.G. (24) voor heibel op het feest. De twee jongemannen waren nochtans getrakteerd, maar gingen plots compleet door het lint. K.H. deelde een vuistslag uit aan Jasper, die door de impact op de grond viel. Zijn kompaan D.G. greep vervolgens twee flessen Omer. Eén gooide hij door de voordeur van een buurman, met de andere verbrijzelde hij de kaak van Jasper. De Torhoutenaar werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De dokters stelden er vast dat zijn kaak in liefst acht stukken gebroken was. Jasper kon drie maanden lang enkel vloeibaar voedsel eten. “Zelfs stukken pizza moest ik mixen. Bijzonder onaangenaam”, zegt hij. “Ik heb sindsdien een ijzeren plaat in m’n kaak en enkele tanden moesten vervangen worden. Ook psychisch ben ik niet meer dezelfde persoon als twee à drie jaar geleden. De mensen kenden mij als een vrolijke jongen, die steeds een lach op zijn gezicht had. Mijn deur stond altijd open voor iedereen. Iedereen verdiende een kans, maar die periode is voorbij. ”

Leraar

Jasper heeft naar eigen zeggen blijvende letsels overgehouden aan het incident. “Ik slaap slecht en heb gehoorproblemen. Het gras afrijden of stofzuigen moet ik voortaan doen met een koptelefoon. Ik geef ook al 14 jaar les aan kinderen met een mentale beperking in De Parel in Roeselare. Sinds de feiten ben ik vier vijfden moeten gaan werken.” De leraar barstte in de rechtszaal in tranen uit. “Ik ben terug op zoek naar mijn joy de vivre. Ik wil opnieuw de levenslustige persoon worden die ik vroeger was.”

Het parket vorderde zeer zware straffen voor K.H. en D.G. Die eerste moest zich naast de slagen op het buurtfeest nog verantwoorden voor een resem andere feiten. Luttele uren na de aanval op Jasper was H. nog betrokken bij een andere vechtpartij in een Torhouts café. Op 11 december 2016 had hij al enkele agenten van de politie Kouter fysiek aangevallen. In maart 2018 stal de jongeman een bluetooth speaker uit de Colruyt in Torhout en tussendoor was hij ook al eens betrapt met 41 XTC-pillen op zak. De man heeft z’n leven naar eigen zeggen weer op de rails en werkt intussen als redder in een zwembad in Brugge. Net als D.G. bood hij z’n verontschuldigingen aan bij het slachtoffer. Uitspraak op 12 november.