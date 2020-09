Gemeenteraad komt weer ‘echt’ bijeen, maar livestream blijft aangeraden Bart Huysentruyt

24 september 2020

24 september 2020

Torhout De Torhoutse gemeente- en OCMW-raad komt op maandag 28 september voor het eerst sinds de lockdown opnieuw fysiek samen. Om het aantal aanwezige bezoekers tot een minimum te beperken, wordt ook een livestream aangeboden.

De samenkomst gebeurt niet in de Seminariezaal zoals gewoonlijk, maar op de benedenverdieping van het Stadskantoor. Daar is het immers makkelijker om voldoende afstand te bewaren tussen de raadsleden. De pers en het publiek zijn toegelaten, al wil het lokaal bestuur het aantal bezoekers tot een absoluut minimum beperken. Daarom werd ervoor gekozen om ook de digitale kaart te blijven trekken en een livestream te voorzien. De recente digitale vergaderingen waren ook al online toegankelijk voor de burger. De gemeente- en OCMW-raad kan op maandag 28 september vanaf 19 uur live gevolgd worden via deze link.