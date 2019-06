Geen straf maar wel voorwaarden voor jongeman (20) die inbrak in De Oefenschool Bart Boterman

21 juni 2019

10u40 2 Torhout Een jongeman (20) uit Torhout heeft de probatie-opschorting gekregen nadat hij begin dit jaar had ingebroken in De Oefenschool in Torhout en er zes laptops stal uit het ICT-lokaal. Volgens zijn verklaringen stal Jens J. de laptops om te ruilen voor drugs en is hij al sinds zijn elfde verslaafd aan cannabis en sinds zijn dertiende verslaafd aan cocaïne.

De jongeman werd begin dit jaar ontslaan uit het ziekenhuis na een collocatie voor zijn middelengebruik. “Meteen daarna sloeg hij in de drank en kwam hij op het idee om in te breken in een school en laptops te stelen. Die zou hij inruilen voor cocaïne. De laptops werden aangetroffen bij zijn moeder. Vier op zolder en twee onder de trap. Zijn moeder is zelf naar de politie gestapt omdat ze de situatie niet meer de baas kon”, sprak de procureur op het proces. De advocaat van de Torhoutenaar pleitte dat zijn cliënt zelf al heel wat pogingen ondernam om van zijn middelenverslaving af te raken, maar dat de situatie zo ernstig is dat er geen enkele medicatie in huis mag liggen. Want anders wordt die meteen genomen.

De rechter richtte zich tot de beklaagde en vroeg hoe zoiets kan, op zijn elfde en dertiende aan cannabis en cocaïne verslaafd raken. “Het is allemaal begonnen op het skatepark in Torhout. Het begon onschuldig met cannabis, maar we gingen steeds verder. Meer cannabis, maar ook andere drugs. Voor ik het wist was ik verslaafd en kon ik aan niets anders meer denken”, antwoordde hij, zich diep schamend voor de strafrechter.

Doordat de rechter dinsdagmorgen de gunst van de probatie-opschorting verleende, krijgt beklaagde Jens J. geen straf. Hij moet zich wel aan dertien voorwaarden houden, zoals zich onthouden van elk middelengebruik en zich verder laten begeleiden in een psychiatrisch centrum voor zijn druggebruik. De man is er momenteel ook residentieel opgenomen.