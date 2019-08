Geen Memorial Benny Vansteelant door te weinig inschrijvingen Bart Huysentruyt

21 augustus 2019

08u26 0 Torhout De achtste editie van de Memorial Benny Vansteelant, een duatlon in Torhout als eerbetoon aan de overleden wereldkampioen, gaat niet door.

De wedstrijd was gepland op zondag 1 september, maar kent te weinig inschrijvingen. “Voorlopig hebben maar 77 mensen zich ingeschreven", zegt Benny’s broer Joerie Vansteelant. “Bij vorige edities gingen we steeds vlot over de 250. Zo kunnen we geen evenement organiseren. Budgettair is dat een ramp.” Volgens kenners koos de organisatie een verkeerde datum. “Ik weet het niet”, zegt Joerie. “Ook de populariteit van duatlon kan ermee te maken hebben. Het is gissen.” Dat er ook een Belgisch kampioenschap aan de wedstrijd was verbonden, maakt het extra zuur. Tal van atleten spuwden online al hun gal over de annulering. “Ik kan hen begrijpen”, zegt Joerie Vansteelant, die zelf meermaals de Belgische titel behaalde. “Wij zijn minstens even ontgoocheld.”