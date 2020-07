Geen extra besmettingen nadat twee kleuters positief testten na kamp Mathias Mariën

20 juli 2020

19u08 0 Torhout Afgelopen zaterdag werd het stadsbestuur van Torhout verwittigd dat twee kleuters die vorige week deelnamen aan het kleuterkamp op de kinderboerderij, positief testten op Covid-19. De ouders van de kinderen uit dezelfde bubbel kregen de instructies om hen in quarantaine te plaatsen en te laten testen.

De betrokken ouders gaven snel gehoor aan onze oproep. Het grootste deel van de ouders lieten hun kinderen afgelopen zaterdag testen in de Torhoutse triagepost. Deze testen waren allemaal negatief. Er werden dus nog geen bijkomende besmettingen vastgesteld. Zoals de procedure voorschrijft wordt aan de ouders ook bij een negatief testresultaat gevraagd om de kinderen gedurende veertien dagen in quarantaine te houden vanaf het moment dat er een contact kan geweest zijn met één van de besmette kinderen.

“We willen de betrokken ouders graag bedanken voor hun vlotte medewerking. We roepen op om de voorgeschreven quarantaine maximaal te volgen. Samen moeten we proberen het virus zo snel mogelijk in te dijken", zegt waarnemend burgemeester Hans Blomme. Wie vragen heeft of zich zorgen maakt kan steeds contact opnemen met de coördinator op 050/21.67.03 of op kinderboerderij@torhout.be