Gaia controleert dierenwelzijn op Torhoutse paardenmarkt: “Evenement niet in vraag stellen” Door de hitte bleven paarden maar tot de middag buiten Bart Huysentruyt

29 juni 2019

23u41 1 Torhout Dierenwelzijnsorganisatie Gaia stuurde zaterdag medewerkers naar Torhout om er een oogje in het zeil te houden tijdens de 43ste Paardenmarkt. Na de ook al hete editie van 2018 waren er immers veel klachten binnengekomen. “Dit evenement hoort bij Torhout, maar dan moet er meer aandacht zijn voor de dieren", zegt waarnemer Simcha Nyssen.

Zaterdagochtend, 10 uur en het kwik klimt in de binnenstad van Torhout al vlot naar de 25 graden. Enkele honderden paarden staan uitgestald op de Markt en de omliggende straten. Achter het stadhuis tonen enkele verenigingen hun kunstjes met paarden, terwijl op de Burg kinderen even een rondje met een mini-paardje kunnen maken. De Torhoutse Paardenmarkt: dat is plezier voor de kinderen, maar bittere ernst voor handelaren, die een zaakje proberen te doen. Paarden, pony’s en ezels worden er uitgestald in de hoop verkocht te worden, zoals dat al van oudsher eind juni in Torhout gebeurt. Handelaars halen er hun portemonnee met briefjes van honderd uit en bieden hun prijs.

Maar het evenement heeft ook een keerzijde: vorig jaar regende het klachten over de omstandigheden waarin de paarden op hun toekomst moesten wachten. Ze stonden tot 18 uur ‘s avonds aan een touw gekluisterd, in de blakende zon. “Dit kan toch niet", klonk het in brieven. “Enige vorm van dierenwelzijn mag wel. De paarden moeten voldoende te drinken krijgen en zouden niet zo lang in de zon mogen staan.”

Daar heeft de stad Torhout bij voorspelde temperaturen tot 33 graden in de loop van vorige week duidelijkheid over gemaakt. “We moesten het evenement wel inkrimpen door de aangekondigde temperaturen", zegt schepen van Dierenwelzijn Elsie Desmet (CD&V). “De paardenshow in de namiddag hebben we afgelast en de dieren mochten maar tot 12 uur uitgestald staan.” Volgens Desmet waren de handelaren inschikkelijk. “Ze toonden begrip voor de beslissing. We merkten dat het zaterdagochtend meteen heel druk was in de binnenstad. De mensen waren op de hoogte en kwamen vroeger.”

Ook van de partij: waarnemers van dierenrechtenorganisatie Gaia. Zij overleggen met de stad Torhout wat er beter kan. “Vorig jaar was er veel water aanwezig, maar dat werd niet gegeven”, zegt Simcha Nyssen. “Nu zijn er een aantal stewards die water geven als de handelaren dat niet doen. Er liggen ook veel schavelingen, een soort stro waardoor de warmte minder weerkaatst op de grond. Ook het inkorten van het openingsuur is belangrijk. De schapen en geiten waren er niet, want die dieren hadden vorig jaar veel hitte-stress.”

Zelfs bij Torhoutse bezoekers was er nog altijd twijfel. De toekomst van het evenement wordt in vraag gesteld. “Ik denk dat de Paardenmarkt bij Torhout hoort", zegt Nyssen. “Deze weersomstandigheden zijn uitzonderlijk. We gaan aan het einde van de week samenzitten met de stad wat er nog beter kan. Het dierenwelzijn staat voorop.”