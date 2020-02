Frituurpan vat vuur terwijl 17-jarige jongen op broertje (4) past: appartement brandt uit Siebe De Voogt

19 februari 2020

23u12 11 Torhout In de Spinneschoolstraat in Torhout is woensdagavond een appartement volledig uitgebrand door een oververhitte frituurketel. Op het moment van de brand waren binnen een 17-jarige jongen en zijn 4-jarig broertje aanwezig. Zij bleven gelukkig ongedeerd.

De tiener was woensdagavond op z'n broertje aan het passen, toen hij rond 21.30 uur nog wat loempia’s wilde bakken in een traditionele frituurpan. De ketel werd echter te heet, waardoor de vlam in de pan sloeg. In een mum van tijd stond de keuken van het appartement in lichterlaaie. De 17-jarige kon zichzelf samen met z’n 4-jarig broertje tijdig in veiligheid brengen. Bij aankomst van de brandweer stonden ze samen op straat te wachten. Ze raakten niet gewond. Het vuur sloeg op dat moment al uit de ramen van de flat op de tweede verdieping. De brandweermannen hadden de situatie relatief snel onder controle, maar konden niet voorkomen dat het appartement bijna volledig uitbrandde. De woning werd dan ook onbewoonbaar verklaard. Minstens één aanpalend appartement liep rookschade op. De ouders van de twee broers waren op het moment van de brand niet aanwezig. Samen met hun zonen worden ze opgevangen bij vrienden.