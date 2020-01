Foyer van cultuurcentrum heet voortaan Bar Provisoir, met Torhouts koppel als uitbaters Bart Huysentruyt

03 januari 2020

16u38 0 Torhout De oude foyer van het cultuurcentrum De Brouckere in Torhout krijgt met Hermen Six (36) en zijn vrouw Annelies Platteeuw (34) nieuwe uitbaters. Ze doopten de zaak Bar Provisoir. Ze doen al zeker open tot in juni, al kan dat ook langer zijn. “We behouden onze job, maar wagen de sprong", zegt het koppel.

Het paar is bekend in Torhout. Hermen Six heeft een verleden in de jeugdbeweging en werkte nog voor de stad. Hij baatte in de zomer al Bar Fernand uit op het natuurdomein Torwoud. Het koppel, dat twee kinderen heeft, zet nu ook de stap naar een definitieve horecazaak, al blijven ze hun jobs behouden. Hermen is evenementencoördinator in Roeselare en Annelies geeft les aan basisschool De Ark in Oekene bij Roeselare. Ze hebben voor de make-over van het interieur van De Foyer een beroep gedaan op ontwerper Steven Thant. “De zaak stond al een tijdje leeg en dat is jammer voor een café bij een cultuurcentrum”, zegt Hermen Six.

Tijdelijk verhaal?

“Niemand bleek geïnteresseerd om over te nemen tegen de voorwaarden van brouwerij Haacht en dus besliste de stad om de foyer weer in eigen handen te nemen. Dat heeft ons doen beslissen om deze kans te grijpen. We hebben een contact tot en met juni.” Vandaar dus ook de naam Bar Provisoir: het zal wellicht een tijdelijk verhaal worden. “In mei zullen we evalueren. Als dat positief uitvalt, is de kans groot dat we er nog een jaartje bij doen. Misschien zal de stad tegen dan al plannen hebben om de foyer volledig te verbouwen.”

Concerten en stand-upcomedy

Bar Provisoir zal voor, tijdens en na elke voorstelling open zijn, behalve op maandag en dinsdag. Daar bovenop is de zaak elke donderdagavond vanaf 19 uur toegankelijk. “Op die vaste donderdagavonden zullen we geregeld evenementen aanbieden”, zegt Hermen. “Ik denk aan kleine concerten. Zo plannen we een muziekavond met dj en op donderdag 5 maart een optreden door stand-upcomedian Hans Cools. Op vrijdag 10 januari om 18 uur serveren we Closet Sale. De Torhoutse Lien Vinckier komt samen met stadsgenoten zoals Marijke Debusschere en Arianne Sinnaeve tweedehandse kleding verkopen: overschotten uit hun kleerkast.”

Tapasplankje

Het meubilair bestaat uit pallethout, er is een tweedehandse vinylvloer met houtlook aangelegd en er bevindt zich voortaan een klein podium rechts van de ingang. Op de kaart staan de normale alcoholische en non-alcoholische dranken. Er wordt samengewerkt met brouwerij De Poes en je kan er ook een tapasplankje bestellen. Schepen van Cultuur Lieselotte Denolf (CD&V) juicht de komst van Bar Provisoir toe: “Het was vervelend dat je na een voorstelling geen drankje kon nuttigen in de bar. Nu lukt dat weer wel. Ik ben heel tevreden, want het was niet eenvoudig om voor een tijdelijke periode een uitbater te vinden.”