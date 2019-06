Fietsster (52) naar ziekenhuis na aanrijding Jelle Houwen

12 juni 2019

In de Korenbloemstraat in Torhout is een 52-jarige fietsster gewond geraakt bij een aanrijding. De inwoonster van Torhout reed in de Hogestraat en wilde de Waterhoekstraat indraaien toen ze op het kruispunt aangereden werd door een voertuig. Die werd bestuurd door een 28-jarige vrouw uit Brugge. De fietsster kwam ten val en werd voor verzorging naar het ziekenhuis AZ Delta campus Sint-Rembert gebracht.