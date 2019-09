Fietser botst tegen tractor en gaat over de kop Mathias Mariën

15 september 2019

14u34 1 Torhout Langs de Ieperse Heerweg in Torhout is zaterdagmiddag een 42-jarige fietser uit Jabbeke gewond geraakt na een botsing met een tractor.

Een 24-jarige man uit Torhout reed met zijn landbouwvoertuig van de oprit van een woning en wou naar rechts afslaan, richting Kortemark. Aan de openbare weg kwam hij even tot stilstand. Op hetzelfde moment kwam een 42-jarige man uit Jabbeke uit de richting van Kortemark gefietst. Toen de tractorbestuurder verder wou rijden, probeerde de fietser hem te ontwijken, wat niet lukte. De fietser raakte met zijn schouder het linkerachterwiel van de tractor. Hierna week de fietser uit naar rechts, ging over de kop en viel in de gracht. De fietser werd lichtgewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis, campus Sint-Rembert Torhout.